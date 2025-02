Rafał Trzaskowski uderza w PiS. "Oni tam siedzą na tym Żoliborzu"

Trzaskowski odniósł się również do swoich przeciwników z PiS, zarzucając im brak otwartości na świat. - A oni tam siedzą na tym Żoliborzu i się nabijają z tego, że ja znam jakiś obcy język. To jest coś nieprawdopodobnego! - mówił prezydent Warszawy. Dodał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie potrafi się nawet przywitać w żadnym języku.

Trzaskowski podkreślił, że młodzi ludzie w Polsce nie mają kompleksów, nie boją się świata i znają języki. - Oni nie rozumieją, że to już nie jest zapadła komuna, że młodzież mówi w językach i nie jest to w ogóle żaden powód do tego, żeby się chwalić, bo to jest kompletnie normalne - dodał.