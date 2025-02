Putin liczy na Trumpa. Co zamierza?

Władimir Putin dostrzega w Donaldzie Trumpie możliwość zakończenia międzynarodowej izolacji Rosji. Jak przekazuje Onet, powołując się na opinię Davida Kirichenki z "The Hill", rosyjski przywódca stara się zyskać przychylność Trumpa.

Według Kirichenki, Putin liczy na pomoc Trumpa w odzyskaniu pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. W tym celu ostrożnie komplementuje prezydenta USA , co może wzmocnić jego pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą.

Analityk podkreśla, że w obliczu gospodarki balansującej na krawędzi zapaści, Putin musi działać ostrożnie, by nie sprowokować Trumpa. Amerykański prezydent zasugerował już możliwość zaostrzenia sankcji wobec Rosji, co tym bardziej prowokuje Putina do delikatnych zabiegów dyplomatycznych.