Tajemnicza pożyczka Mejzy. Nie chce ujawnić, od kogo dostał 300 tysięcy złotych

W obu sprawach toczą się śledztwa w prokuraturach, ale mimo to Łukasza Mejza dostał miejsce numer 11 na liście PiS do Sejmu w okręgu lubuskim. Zanim wystartuje w kolejnych wyborach, Mejza musiał złożyć oświadczenie majątkowe na koniec bieżącej kadencji. Dokument z datą 8 września 2023 jest wyjątkowo nieczytelny - dane wpisane odręcznie. Całość podsumowuje odręczny dopisek od posła. "Pogonimy Tuska! Do Berlina!" - tyle wpisał do oświadczenia majątkowego.