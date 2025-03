Niemiecka prasa o rozmowie Trumpa z Putinem. Piszą o "agencie"

Niemieckie media nie szczędzą krytyki po wtorkowej rozmowie telefonicznej obydwu przywódców. Komentatorzy wskazują, że prezydent Rosji dąży do osłabienia Ukrainy i włączenia jej do swojej strefy wpływów, a prezydent USA, traktowany jak rosyjski agent, może przegrać tę grę.

"Putin traktuje Trumpa jak swojego agenta" - pisze Nikolas Busse w internetowym wydaniu "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Busse ostrzega, że celem Putina jest słaba Ukraina, którą Rosja mogłaby ponownie włączyć do swojej strefy wpływów. "Ameryka nie powinna brać udziału w tej grze, gdyż byłby to dla niej kiepski 'deal' " - dodaje.

Nie jest jasne, o czym dokładnie rozmawiali Trump i Putin, ale z oświadczeń po rozmowie wynika, że droga do pokoju w Ukrainie jest dłuższa niż przedstawia to amerykański prezydent - podkreśla komentator, przekazując również, że Putin domaga się zakończenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, co "demaskuje jego poglądy na zakończenie wojny".