Konfederacja upomniała się o zaproszenia. TVN24 zaczął wyliczać

TVN24 na platformie X zwróciło uwagę, że od Sławomira Mentzena "rzadko można uzyskać jakieś informacje". Na to odpowiedziała sama Konfederacja, pytając kiedy ostatnio telewizja zaprosiła kandydata na prezydenta do programu, aby porozmawiać. Szybko się okazało, że wielokrotnie, jednak to Menzten nie przyjmował zaproszenia.