Mentzen chce wejść na pole Nawrockiego. Celem grupa wyborców PiS

Ludzie bliscy Konfederacji nie kryją, że próba zawalczenia o głosy seniorów to wejście na pole Karola Nawrockiego. Szkopuł w tym, że politycy PiS podkreślają, iż skrajnie liberalne propozycje programowe Sławomira Mentzena uderzą m.in. właśnie w seniorów, bo to oni są jedną z najmniej zamożnych grup społecznych (a program Konfederacji sprzyja bogatszym).

Mimo to Mentzen w gazetce zapewnia - stosując najmniej wyrafinowany przekaz - że to on jest gwarancją lepszego bytu seniorów.

Politycy PiS jednak uspokajają i twierdzą, że "Mentzen nie ma szans na odebranie głosu seniorów Nawrockiemu". Zwracają uwagę, że w grupie wiekowej 18-25 jest mniej niż 1,5 miliona wyborców, a seniorów powyżej 65. roku życia, którzy dziś nie sympatyzują z Mentzenem, za to wspierają PiS, jest ok. 6,5 miliona. A to ma wystarczyć kandydatowi PiS do przejścia do drugiej tury wyborów.