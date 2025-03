Kupili F‑35 z USA. Duński poseł ostrzega: "mogą unieruchomić samoloty"

Od 1 kwietnia pierwsze z 27 zakupionych przez Danię samolotów wielozadaniowych F-35 osiągną gotowość bojową , zastępując stopniowo starsze modele F-16. Duńskie władze podjęły decyzję o zakupie myśliwców F-35 już w 2016 r., ale ich dostarczenie opóźniło się. Pierwszy z samolotów wylądował w Danii jesienią 2023 r. Od tego czasu trwało dostosowywanie infrastruktury i szkolenie personelu do obsługi nowego modelu.

"Jako jeden z decydentów odpowiedzialnych za zakup F35 przez Danię, żałuję tego" - oświadczył w środę wieczorem Rasmus Jarlov we wpisie na portalu X.

Odniósł się w ten sposób do doniesień o tym, że samoloty F-35 "nie mają wyłącznika awaryjnego" . Zarzucił, że nawet jeśli takiego wyłącznika nie ma, to Stany Zjednoczone mogą unieruchomić samoloty w inny sposób.

Polityk nawiązał również do żądań Donalda Trumpa, aby Grenlandia obecnie podległa Danii, stała się częścią Stanów Zjednoczonych.

"Mogę sobie łatwo wyobrazić sytuację, w której USA zażądają od Danii Grenlandii, grożąc dezaktywacją naszej broni i pozwalając Rosji na atak, gdy odmówimy (co zrobimy nawet w tej sytuacji)" - uważa Rasmus Jarlov.

Jarlov, będący przewodniczącym komisji obrony, ostrzega przed uzależnieniem od amerykańskiego sprzętu wojskowego, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Danii i innych krajów europejskich. Dlatego zachęca sojuszników do rozważenia alternatyw dla amerykańskiego uzbrojenia .

"Kupowanie amerykańskiej broni jest ryzykiem bezpieczeństwa, którego nie możemy podejmować. W nadchodzących latach dokonamy ogromnych inwestycji w obronę powietrzną, myśliwce, artylerię i inną broń, i musimy unikać amerykańskiej broni, jeśli to w ogóle możliwe. Zachęcam naszych sojuszników i przyjaciół, by zrobili to samo" - stwierdził duński polityk.