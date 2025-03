PSL chce instytutu im. Witosa. Popiera ich PiS, niechętni są koalicjanci

Polskie Stronnictwo Ludowe chce powołać Instytut im. Wincentego Witosa. Projekt trafił do Sejmu pod koniec października, a na początku marca zajęła się nim Komisja Edukacji i Nauki. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", posłowie powołali podkomisję nadzwyczajną do dalszych prac nad projektem.

Projektu bronił badzo mocno lider PSL i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Witos łączy Polskę, łączy Polaków, jest postacią wybitną, jest ojcem niepodległości. Chcemy stworzyć instytut jego imienia, żeby upamiętniać jego dorobek, ale też edukować, przede wszystkim edukować. Domagamy się rozpatrzenia tego projektu na najbliższym posiedzeniu Sejmu, będziemy o to wnioskować. Jeżeli będą jakieś przeszkody, to przejdziemy do głosowań po prostu na sali plenarnej - mówił na konferencji prasowej.

Przekonywał, że nie można porównywać powołania instytutu do tego, "co się działo przez 8 lat rządów PiS". - Bo my z Witosem jesteśmy na dobre i na złe, od lat. Niezależnie czy rządzimy, czy jesteśmy w opozycji, to nie jest jakiekolwiek instrumentalne podejście, tylko to jest podejście patriotyczne dla wszystkich. Witos jest dla wszystkich - mówił Kosiniak-Kamysz.