Hołownia na kampanijnym urlopie. Przerwie go w kilku przypadkach

Marszałek Sejmu wcześniej wyjaśniał, że chodzi m.in. o przekazywanie uchwalonych ustaw do Andrzeja Dudy.

- Wysyłanie ustaw do prezydenta tylko ja mogę podpisać, nie może tego zrobić żaden wicemarszałek. Sprawy immunitetowe tylko ja mogę podpisać. Są też sprawy związane z bezpieczeństwem państwa, które tylko ja mogę zrobić. Jeżeli będzie konieczność, państwo będzie tego wymagało, to będę przerywał urlop na czas potrzebny do zrealizowania tych zadań, podpisania dokumentów - wyjaśniał.