Krzysztof Gawkowski o Mentzenie. "Groźny dla Polski"

- Jeżeli chce porozmawiać z seniorami, to niech podejdzie do seniorów i zapyta ich o rentę wdowią - stwierdził w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W ten sposób odniósł się do działań kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich Sławomira Mentzena, który zamierza starać się o głosy seniorów. Jego zdaniem kandydat Konfederacji "jest groźny dla Polski".

- Nie mam nic przeciwko, że Karol Nawrocki napisał książkę pod pseudonimem - stwierdził w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy, prywatnie autor wielu książek naukowych i beletrystycznych, publikowanych pod własnym nazwiskiem. - Tylko jak oglądałem program, w którym sam siebie promował, z zasłoniętą twarzą mówił, że on jako autor książki bardzo dziękuję Karolowi Nawrockiemu. To jest śmieszne, to tak, jakbym przyszedł do pana, poprosił o zasłonięcie twarzy i mówił jaki dobry jest ten minister cyfryzacji - mówił Gawkowski.

- Są w życiu sytuacje, które ośmieszają polityka też pisarza i w tej sytuacji pan Nawrocki bardzo się ośmieszył. I tak to trzeba nazwać po imieniu - stwierdził

"Opowiem jakąś historię, a później hulajnogą ucieknę"

Tematem rozmowy była także kampania wyborcza i niezbyt imponujące wyniki kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat. Zdaniem polityka Lewicy do wyborów są jeszcze dwa miesiące i obecne wyniki sondażowe mogą nie przekładać się na ostateczne poparcie kandydatów. - Przypominam sobie Warszawę (wybory na prezydenta Warszawy, w których kandydowała Magdalena Biejat - przyp. red.), przypominam sobie ostatnie dwa tygodnie kampanii Magdaleny Biejat. Bardzo, ale to bardzo konsekwentnie powtarzała ten sam przekaz mówiący o pracy, o polityce społecznej, o załatwianiu ludzkich spraw i w Warszawie. Okazało się, że awansowała na podium. To był bardzo dobry wynik - stwierdził, dodając, że przed nią jeszcze wiele spotkań i wiele pracy. - Łatwiej jest uzyskać wynik chwilowy. Ja uważam, że Mentzen będzie miał gorszy wynik niż dzisiaj, w takiej polityce sondażowej, "wydaje mi się, że mam receptę na wszystko, opowiem jakąś historię, a później hulajnogą ucieknę" - dodał.

Prowadzący program przypomniał, że kandydat konfederacji Sławomir Mentzen, starając się pozyskać głosy starszego pokolenia, wydał tabloid dla seniorów. - Jeżeli chce porozmawiać z seniorami, to niech podejdzie do seniorów i zapyta ich o rentę wdowią, jak głosowali (10 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu, dwóch było przeciw, tylko czterech zagłosowało za przyjęciem tego rozwiązania - przyp. red.). Jak głosowali. Porozmawiajmy o tym, jak będzie wyglądała opieka senioralna, jak będą wyglądały renty i emerytury, z czego będziemy płacili, jak ma wyglądać funkcjonowanie ZUS-u. Pogadajmy o takich rzeczach, które są ważne dla mojej babci albo mojej mamy, o ich życiu - stwierdził Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem kandydat Konfederacji "jest groźny dla Polski". - Dlatego, że nie opowiada historii realnych, tylko bajki, które nie mają dzisiaj potwierdzenia w rzeczywistości - tłumaczył.

"Jest kilka spraw, które budzą emocje"

Rozmowa w studiu dotyczyła także pomysłu obniżenia składki zdrowotnej, o którą zabiega m.in. kandydat na prezydenta Szymon Hołownia z Polski 2050. Gawkowski zapewnił, że jego ugrupowanie zagłosuje przeciwko takiemu rozwiązaniu. Przekonywał, że w systemie opieki zdrowotnej jest za mało pieniędzy, a obniżenie składki pogorszy sytuację finansową. - Obniżenie składki zdrowotnej to jeden z postulatów programowych Polski 2050. Bardzo ważny i też taki niesiony na sztandarach. Pewnie przydałoby się mieć taki spełniony postulat podczas kampanii wyborczej na prezydenta, nieść go jakiejś części elektoratu, bo też myślę, że część elektoratu - pewnie największa pana Hołowni - uważa, że to dobra koncepcja. To znaczy: mniej zapłacimy my, przedsiębiorcy, a niech się martwią inni o ochronę zdrowia - stwierdził polityk Lewicy.

Wicepremier Gawkowski był także pytany o spory w koalicji, między innymi o ten dotyczący prawa aborcyjnego. Polityk Lewicy przekonywał, że w sprawach najważniejszych, takich jak bezpieczeństwo, polityka społeczna, rolnictwo czy cyfryzacja nie ma sporów. - Jest kilka spraw na agendzie, które budzą emocje - przyznał jednak, dodając, że i w takich sprawach udaje się dojść do porozumienia. Jako przykład wskazał przyjętą przez rząd ustawę o mieszkalnictwie społecznym. - I tak będzie z każdą kolejną sprawą. Niektóre trzeba dłużej przepracować, niektóre idą łatwiej - dodał.

Wybory będą bezpieczne? Jest odpowiedź ministra cyfryzacji

Minister cyfryzacji przedstawił też dane dotyczące liczby ataków cybernetycznych na Polskę. Jak wyjawił, codziennie zgłaszanych jest ok. 2 tysięcy takich zdarzeń, miesięcznie jest ich ok. 60 tys. - Udaje się bardzo znikoma część z nich. Najczęściej atakowana jest infrastruktura krytyczna, bronimy się i umiemy to robić - przekonywał wicepremier.

Gawkowski zapewnił, że od lutego trwają pracę nad zabezpieczeniem procesu wyborczego. Trwają szkolenia ludzi w Krajowym Biurze Wyborczym. - Podczas tych wyborów nie szkolimy tylko pracowników KBW, ale także okręgowych komisji wyborczych - stwierdził. - KBW jest pod lupą ABW, żeby wybory były bezpieczne - dodał.