Cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi 2025. Kiedy początek?

W roku 2025 Polacy ponownie staną przy urnach, by wybrać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To wydarzenie nie tylko polityczne, ale i społeczne, które przyciąga uwagę całego kraju. Jednym z kluczowych elementów towarzyszących wyborom jest cisza wyborcza – temat, który niezmiennie budzi emocje i pytania.

Cisza wyborcza to okres bezpośrednio poprzedzający dzień głosowania, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek agitacji wyborczej. W przypadku wyborów prezydenckich 2025, zaczyna się ona na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania i trwa aż do jego zakończenia. W praktyce oznacza to, że w tym czasie nie wolno publikować materiałów promujących kandydatów, organizować wieców, rozdawać ulotek ani prowadzić kampanii w mediach – zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych.