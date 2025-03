Niż znad Niemiec już nad Polską. Nadciąga deszcz, śnieg i silny wiatr

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

"Powietrze polarne kontynentalne jest od południa kraju stopniowo wypierane przez cieplejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie" - informuje IMGW. W niedzielę przewidywane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz miejscowe opady deszczu.

W niedzielę aa południowym wschodzie i wschodzie kraju opady mogą być umiarkowane, z prognozowaną sumą do 10-12 mm. W Sudetach możliwe są burze, a w Tatrach opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na wschodzie do 14 st. C na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, od 7 do 9 st. C.

Wiatr i opady w nadchodzących dniach

Wiatr na południu kraju będzie słaby i umiarkowany, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. W rejonach podgórskich Karpat porywy mogą osiągać do 55 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na południowym wschodzie i krańcach północnych kraju. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północnym wschodzie o umiarkowanym natężeniu z prognozowaną sumą do 10 mm. W Tatrach spodziewane są opady śniegu z przyrostem pokrywy o 5 cm.

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy kraju także z rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie możliwe są burze z prognozowaną sumą opadów do 10-12 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C nad morzem do 16 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr w północnej części kraju będzie słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych. W południowej części kraju wiatr będzie umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego z okresowymi opadami deszczu, zwłaszcza po południu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. W nocy zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, a temperatura minimalna spadnie do 6 st. C.