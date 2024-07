"Cztery pieski u Bożeny". Sąd rozstrzygnie, czy karać aktywistów za ułatwianie migrantom przejścia do Niemiec

- Zadzwoniliśmy i były to dwie panie. Przyniosły dużo jedzenia i ubrań. Były to miłe kobiety i wzbudzały zaufanie. Nie wiedzieliśmy, co do nas mówią - relacjonowała córka Irakijczyka. Z ustaleń prokuratury wynika, że aktywistki poleciły rodzinie, aby pozostała w jednym miejscu. Ostrzeżono ich, że "w pobliżu są bagna oraz policja z psami". Po noclegu "w oborze" - tak budynek wspomina Irakijka - aktywiści organizują trzy auta do przewiezienia migrantów. Dokąd? To już z korespondencji nie wynika.