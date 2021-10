Dzieci z Michałowa głodują na granicy. "Powinny być dopuszczone do procedur"

- Widać to właśnie na przykładzie grupy z Usnarza, która koczuje przy granicy od dwóch miesięcy. Ta grupa nie ma szans powrotu w głąb Białorusi, postarać się tam o azyl czy wrócić do domu. Decyzja co do dalszych ich losów jest zależna od polskich władz. Nie ma żadnego politycznego ani humanitarnego uzasadnienia tolerowania takiej sytuacji. Jeśli wniosek o azyl jest niezasadny wdraża się wówczas procedurę powrotną. Tylko nie w taki sposób jak obecnie, poprzez wypychanie na granicę, tylko w godnych warunkach - twierdzi Rafał Kostrzyński.