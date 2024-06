Żołnierz strzelił i trafił migranta. Jednemu grożą trzy lata więzienia, drugi dostał pouczenie

Dwie wersje zdarzenia. Zdecyduje biegły

Śledczy zderzyli się z dwiema przeciwstawnymi wersjami zdarzenia. Według relacji żołnierza, w trakcie interwencji oddawał on tzw. strzały alarmowe w powietrze, aby zawiadomić inne patrole. Jeden z nich padł w sposób niekontrolowany, gdy żołnierz się potknął. To wówczas doszło do zranienia.