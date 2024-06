"Człowiek w kurtce". On ma kierować akcją przeciwko Polsce. To generał

Człowiek w kurtce rozpoznany już 2021 roku

Nie są to pierwsze doniesienia o gen. Podliniewie. W październiku 2021 roku polskie służby wywiadowcze rozpoznały go, gdy ubrany w cywilną kurtkę, w otoczeniu ochroniarzy nadzorował szturm na polskie przejście graniczne w Kuźnicy. Kilka tysięcy migrantów chciało wówczas siłowo wedrzeć się do Polski. Doszło do starć przy linii granicznych zasieków.