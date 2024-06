Kryzys na granicy. Ujawniają, gdzie szkolą się grupy agresywnych migrantów

Miasteczko Kubinka 60 km od Moskwy będące węzłem kolejowym na trasie z Rosji na Białoruś ma być centrum przesiadkowym dla migrantów sprowadzanych do UE. To tam rosyjskie służby mają sprowadzać migrantów z Afryki i Azji i dokonywać selekcji na tych, którzy za pieniądze walczą na wojnie w Ukrainie oraz ludzi gotowych podjąć się szturmu na granicę polsko-białoruską. To część ustaleń organizacji BYPOL, do której należą byli funkcjonariusze białoruskich służb, mieszkający już w Polsce i tworzący tu opozycję dla reżimu Łukaszenki.