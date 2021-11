Tysiące migrantów na granicy. Polskie służby obawiają się szturmu

"Służby białoruskie skłaniają niektórych migrantów do przeprowadzania ataków na granicę RP, a nawet atakowania polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Białorusini liczą na eskalacje napięcia" - poinformował w niedzielę Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Przy polsko-białoruskiej granicy pojawili się nowi migranci, a łącznie może to być 4-5 tys. osób. Zdaniem polskich służb, prób wtargnięć do naszego kraju będzie jeszcze więcej.