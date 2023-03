"Okrutna pułapka". Mieszkańcy mówią, gdzie rozgrywa się dramat na granicy

- Starszy pan przekonywał mnie, że dzieci osób w drodze są szprycowane narkotykami przez białoruskie służby. Jak takie dziecko znajdzie nóż, to "ciach, ciach wbije mi go w brzuch". Z kolei strażnicy opowiadali, że obcokrajowcy w ogóle nie dbają o dzieci. Wymyślili historię, że jak na granicy dziecko wpadło do ogniska, to nikt go nie podniósł i się spaliło - Kowalska relacjonuje zabobony.