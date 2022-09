Wappa: Wolność jest tam, gdzie możemy żyć w zgodzie ze swoim sumieniem

Nie planowałam ukrywać tego, co robię. Grupa Granica zapoczątkowała akcję "Pomaganie jest legalne", a ja do niej dołączyłam. To było najważniejsze hasło kierowane do lokalnej społeczności, która bardzo przeżywała całą sytuację. Jak przekonać kogoś do legalności pomagania, jeśli ukrywamy swoją tożsamość? To by znaczyło, że się czegoś boimy.