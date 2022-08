Imperium zbudowane na kłamstwie. To działa

To na takich "prawdach" zbudował sobie grono wiernych wyznawców. Grono potężne - w listopadzie 2016 roku, gdy radykalną prawicę zelektryzował wybór Trumpa na prezydenta, na stronę Infowars zarejestrowano 10 milionów wejść. To więcej niż na przykład na stronę prestiżowego "The Economist" czy amerykańskiego "Newsweeka".