Efekt putinowskiego domina. Świat zastygł w oczekiwaniu

Rosja z pewnością użyje tej jesieni i zimy swoich źródeł energii jako broni. W jej interesie jest, by społeczeństwa Europy Zachodniej zniechęciły się do Ukrainy, by zaczęły winić Kijów za zimno i spowolnienie gospodarcze. Zwłaszcza że fala niezadowolenia może wynieść do władzy bliskie Kremlowi partie.