Koszmar Łukaszenki nadciąga. Tymczasowy rząd ma wsparcie żołnierzy

– Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy gotowi do samoobrony i wykorzystania siły, która jest w narodzie białoruskim. Mamy wielu ochotników, struktury wewnątrz Białorusi i chcemy poszerzyć tę działalność. Przedstawiciel gabinetu ds. obrony będzie zajmował się koordynacją naszych wojskowych i zwiększeniem liczebności sił Białorusinów, którzy walczą w Ukrainie. Chodzi o to, by wesprzeć Ukrainę i w razie potrzeby móc podjąć działania na terenie Białorusi. Oczywiście chcemy unikać jakichkolwiek starć na terytorium Białorusi, ale wychodzimy z założenia, że jeśli konieczna będzie samoobrona obywateli Białorusi, to te struktury mogą wesprzeć społeczeństwo w decydującym momencie zmian – mówi dyplomata. I dodaje, że tymczasowy rząd prowadzi również rozmowy z innymi ochotnikami, w tym z pułkiem Kalinouskiego.