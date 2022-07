"Łukaszenka chce być jak Stalin". Białoruski reżim rozprawia się z partyzantami

Łukaszenka chce być Stalinem, jest wściekły, kiedy świat widzi go jako marionetkę Putina. Dlatego próbuje pokazać, że jest samcem alfa. On chce pokazać, że jest całkowicie bezkarny, że może zrobić, co chce z ludźmi nawet za ukraińską wstążkę we włosach czy krytykowanie Związku Radzieckiego. To, co daje mi optymizm, to fakt, że kiedyś wszyscy, którzy biorą w tym udział, poniosą za to konsekwencje.