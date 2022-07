Odlot białoruskiej propagandy. "Strach przed głodną zimą pcha Polaków na zakupy do Białorusi"

Mimo że białoruskie władze oficjalnie nie włączyły się w działania wojenne w Ukrainie, to stale wspierają Rosję. Jedną z form jest polityka dezinformacyjna. W białoruskiej telewizji wypuszczono kuriozalny materiał. - Strach przed głodem zimą pcha Polaków na zakupy do Białorusi. Ogromne kolejki na wjazd do naszego kraju obserwujemy od piątku - stwierdziła prezenterka reżimowej stacji.