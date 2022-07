Alarmujące doniesienia. "Ukraina szykuje się na najgorsze scenariusze"

Zełenski zapowiada: ważne wizyty partnerów, ważne negocjacje

- Każdego dnia od pięciu miesięcy robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty i by pozyskać jak największe wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją - powiedział w niedzielnej odezwie do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.