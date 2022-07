"Nu dawaj 400 litrów". Na Podlasiu są już przemytnicy taniego paliwa z Białorusi

Tanie paliwo z Białorusi w Polsce. Dzięki mrówkom

Na przejściu w Bobrownikach, obok sznura TIR-ów, w kolejce do szlabanu stoi tylko pięć aut osobowych. Polaków jadących po sól i kaszę od Łukaszenki nie widać. To Białorusini. - Paliwo po naszej stronie kosztuje litr za dolara, a na złotówki to będzie 4,50, czyli dla was to tanio - tłumaczy Białorusin w aucie na podlaskich numerach rejestracyjnych. - Na tankowanie trzeba podjechać do Wołkowyska, bo przy granicy ceny jak w Polsce - mówi. Potwierdza, że tańsze paliwo można kupić też w Polsce, ale cena będzie wynosić ok. 6 zł.