Kryzys na granicy. Łukaszenka straszy: Polacy chcą zająć Białoruś

- Teraz musimy bronić tego kawałka ziemi, jak często mówię, dla naszych dzieci i wnuków. Nie mają dokąd pójść. Nie myślcie, że jak Polacy zajmą Białoruś (jak chcą), to wszyscy będą tu szefami. Pod bat was wezmą, i to jaki! - podkreślił Aleksander Łukaszenka. - A jeśli przetrwamy w gospodarce, w działalności Biełkoopsojuzu, nie będziemy się bać żadnych sankcji, żadnych Polaków, Amerykanów. Mamy czym odpowiedzieć - przekonywał.