Łukaszenka tworzy ludowe bojówki. Chce dać Białorusinom broń

Strasznie się ich boi, to jest jego koszmar, co słychać w jego ostatnich wypowiedziach. On cały czas o tym myśli, bo to pierwsza uzbrojona grupa, która wprost mówi, że jej celem jest wyzwolenie Białorusi i wykończenie reżimu Łukaszenki. Nie zdziwiłbym się, gdyby Łukaszenka potajemnie próbował negocjować z Ukraińcami, żeby nie pozwolili na to, by białoruscy ochotnicy walczyli razem z nimi.