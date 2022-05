Od "terrorysty" do "żołnierza Putina". Ramzan Kadyrow przekształcił Czeczenię w prywatne księstwo

To, że demonstrowanie gorących uczuć do Putina, to tylko gra Kadyrowa, rosyjski prezydent mógł poczuć w czasie niesławnego odwrotu swoich wojsk spod Kijowa. Czeczen zaczął krytykować to posunięcie i wzywał do przerwania wszelkich negocjacji pokojowych z Ukrainą i wojny aż do "wykończenia nazistów". Według niezależnego portalu Projekt niektóre media państwowe otrzymały zakaz cytowania przywódcy Czeczenii bez zgody kierownictwa.