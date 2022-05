Kaliningrad. Mieszkańcy żądają prawa przejazdu przez Polskę i Litwę

Mieszkańcy Kaliningradu żądają od swojego gubernatora, aby doprowadził do otwarcia granic z Polską i Litwą. Chcą swobodnie wyjeżdżać do UE jako turyści, a także móc przedostać się samochodem do tzw. dużej Rosji. Anton Alichanow oświadczył, że w przyszłym tygodniu ogłosi zniesienie ograniczeń w podróżowaniu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie skomentowało tej deklaracji.