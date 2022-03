Obwód Kaliningradzki. Drożyzna i puste półki. Proponują mieszkańcom samodzielną uprawę ziemniaków

- Nie wiem, ile w tym prawdy, ale znajomy Rosjanin tłumaczył, że to przez brak chemicznych dodatków do paliw. Cysterny mają stać na granicy z Litwą. To byłaby rzecz nie do pomyślenia. Klął jak wściekły, że są otoczeni wrogimi granicami, a "duża Rosja", czyli reszta kraju wypięła się na Kaliningrad i nie pomaga - opowiada przedsiębiorca.