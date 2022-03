Efekt sankcji. Rosjanie biją się w sklepie o cukier

Trwająca już trzy tygodnie wojna w Ukrainie zaczyna wpływać na życia zwykłych Rosjan. Wiele krajów, firm i instytucji nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze w nadziei na zmuszenie Putina do wycofania swoich wojsk z terenu Ukrainy. Doprowadziło to do wzrostu cen wielu produktów i usług, co odbija się portfelach obywateli.