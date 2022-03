Putin na Ukrainie się nie zatrzyma? Te państwa mogą się obawiać najbardziej

I jak dodaje, Bałtowie są traktowani przez dowództwo NATO jako równorzędny sojusznik. - Najlepszym przykładem jest to, co dzieje się od miesiąca. Przez ten czas kolejne kraje wysyłają do państw bałtyckich kontyngenty wojskowe. Żołnierzy NATO-wskich jest bardzo dużo. Brytyjczycy wysłali dodatkowy kontyngent do Estonii, Kanadyjczycy do Łotwy, na Litwie – Niemcy i Amerykanie. Potencjał odstraszania rośnie - twierdzi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.