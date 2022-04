Kaliningrad. Milion mieszkańców jest uwięzionych w enklawie. Z frustracji dochodzi do dantejskich scen

- My, zwykli mieszkańcy Kaliningradu, martwimy się najbardziej. Co stanie się z dostawą produktów drogą lądową? Wygląda na to, że leki i żywność będą mogły być transportowane. To jest w porządku. Ale co z resztą? Wszystko kaput? Strach zgadywać, co będzie dalej - w ten sposób autor najbardziej popularnego na Telegramie kanału o Kaliningradzie komentuje piąty pakiet sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję.