Znak "Z" zakazany. W Bawarii chcą za niego karać

Co oznacza znak "Z"?

Znak "Z" jest umieszczany przez Rosjan na pojazdach wojskowych - ciężarówkach, wozach bojowych, czołgach, haubicach i mobilnych wyrzutniach rakiet. Według niektórych źródeł miał on pomóc wojsku z rozpoznawaniu swoich sił. To symbol wykorzystywany do wyrażania poparcia dla wojny.