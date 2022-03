Ludzie Kadyrowa ośmieszyli się. Wideo hitem sieci

Jak przekazał ukraiński dziennikarz Roman Tsymbaliuk, do Ukrainy wysłano dotąd ok. 1500 czeczeńskich bojowników. Jednak wojskom walczącym z rosyjskim agresorem udało się wyeliminować ok. 750 z nich. Ponadto wielu kadyrowców zostało rannych. Rosjanie mieli ich przewozić do szpitali zlokalizowanych na terenach Białorusi, a następnie z powrotem do Czeczenii.