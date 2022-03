Radny-zdrajca wpuścił Rosjan do miasta. "Nie ma dostępu do pomocy humanitarnej"

Zdrajca pokazał Rosjanom drogę do miasta. "Izium jest całkowicie zablokowany"

"Gdyby rosyjskim okupantom nie pokazano drogi do miasta, nigdy by tam nie dotarli, a teraz przez nich Izium jest całkowicie zablokowany i nie ma dostępu do dostaw pomocy humanitarnej" - wskazywał Strelnyk. "Jedyną nadzieją na zbawienie dla około 20 tysięcy mieszkańców Iziuma, którzy pozostali w zablokowanym mieście, jest nasze wojsko!" - podkreślił.