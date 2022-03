Nadzieje kremlowskiej telewizji o USA. "Pomożemy wam znów wybrać Trumpa"

Uwaga! Wiele informacji traktujących o rzekomych atakach i agresji ze strony ukraińskiej, które podają rosyjskie media, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony Federacji Rosyjskiej.

Wszystkie te słowa padły podczas programu na kanale pierwszym rosyjskiej, propagandowej telewizji państwowej. Prowadzący Jewgienij Popow przekonywał m.in., że "nadszedł czas", by Rosjanie wezwali Amerykanów do "zmiany reżimu w USA" przed wygaśnięciem jego kadencji, oraz by "ponownie pomóc naszemu partnerowi Trumpowi zostać prezydentem".