Dlaczego Łukaszenka ogłasza manewry wojskowe? Były ambasador Białorusi ostrzega

- Trzeci ważny element, który stale trzeba brać pod uwagę, to fakt, że Łukaszenka nigdy nie będzie gwarantem bezpieczeństwa w naszym regionie Europy Środkowej. Nie to, że sam byłby jakimś zagrożeniem. On zawsze będzie instrumentem do stworzenia konfliktów, agresywnych zachowań i wojskowych wydarzeń w regionie. Tylko odejście Aleksandra Łukaszenki i zmiana jego reżimu mogą w przyszłości stwarzać przesłanki do stabilizacji w naszym regionie - dodaje rozmówca WP.