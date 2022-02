Atak Rosji na Ukrainę. "Łukaszenka pomaga Putinowi, łamie prawo międzynarodowe"

- Łukaszenka ma niewiele do powiedzenia. Putin nie musi się o nic go pytać, jeśli będzie chciał prowadzić działania wojenne z terytorium Białorusi. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że w Homlu wylądowały samoloty, które były przeznaczone do desantu niedaleko Kijowa. A Rosjanie już wcześniej wybudowali mosty pontonowe na rzece Prypeć, między Białorusią a Ukrainą, by zorganizować najkrótszą drogę na Kijów. Łukaszenka może sobie zaprzeczać, że Białoruś nie uczestniczy w wojnie z Ukrainą. Niezależnie co by mówił jest uczestnikiem agresji - mówi Wirtualnej Polsce były ambasador RP w Mińsku Leszek Szerepka.