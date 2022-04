"Łukaszenka się boi". Kolejne zatrzymania na Białorusi

Odniósł się m.in. do zatrzymania prezesa banku. - To czołowy bank z kapitałem zagranicznym - austriackim. Może to być sygnał dla Austrii, która w ostatnim czasie zajmuje ostrzejsze stanowiska wobec reżimu Łukaszenki. Prezes ma swój punkt widzenia na różne procesy gospodarcze, które obecnie w Białorusi mogą stanowić problem - mówi Łatuszka, wskazując możliwy powód zatrzymania.