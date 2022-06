Wielka mobilizacja na Białorusi. Łukaszenka już się boi pułku, który walczy w Ukrainie

Białoruski Dom w Warszawie - fundacja, która odgrywa rolę nieformalnej ambasady niezależnej Białorusi, odbiera tysiące zgłoszeń ochotników, którzy chcą wspomóc Ukrainę w walce z okupantem. – 70 proc. osób, które do nas przyjeżdżają to Białorusini, którzy ostatnio mieszkali na Zachodzie, a 30 proc. to ci, którzy przyjeżdżają z Białorusi do Polski, żeby następnie wyruszyć do Ukrainy – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Aleś Zarembiuk, prezes fundacji. Jak tłumaczy, jest to konieczne, bo wyjazd bezpośrednio z Białorusi do Ukrainy nie jest możliwy.