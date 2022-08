Wszystkie nasze strachy, czyli jak Kaczyński lepi Polaka [OPINIA]

Dobra diagnoza jednak nie wystarczy, by odnosić kolejne sukcesy. Politycy wiedzą, że wdzięczność wyborców nie trwa długo. Mają jednak na to rozwiązanie: jeszcze głębiej spoglądają w polską duszę, by sprawdzić, nie tylko, co w niej gra, ale co mogłoby zagrać. To znacznie przyjemniejsza zabawa, która pozwala puszczać własne melodie i sprawdzać, czy Polacy do nich zatańczą.