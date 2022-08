Andrzej Duda odpowiada Jerzemu Owsiakowi. Stanowcze słowa

- On dobrze wie, co ja powiedziałem. I dobrze wie, że manipuluje tym, co ja powiedziałem - odpowiedział stanowczo prezydent Andrzej Duda, który odniósł się do oświadczenia Jerzego Owsiaka. Wcześniej szef WOŚP napisał, że słowa prezydenta o "durniach i zdrajcach" - wygłoszone podczas święta Wojska Polskiego - to kolejne "brednie, jakie padają z jego ust".