Prezydent reaguje na słowa Kaczyńskiego. "Zupełnie odwrotne wypowiedzi"

I dodał, że słowa prezydenta jakoby "takie zachowanie to głupota i zdrada, to kolejne brednie, jakie padają z jego ust". W poniedziałek Andrzej Duda odniósł się do tej wypowiedzi. - Ten pan ma duże doświadczenie w polityce. Dobrze wie, co powiedziałem i dobrze wie, że manipuluje tym, co powiedziałem - powiedział gość Radia Zet. Na uwagę prowadzącego, że do tej pory przekazywał przedmioty na WOŚP, Duda podkreślił, że "działalność charytatywna z działalnością polityczną nie powinna mieć nic wspólnego".