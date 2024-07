Ukraińskie górniczki. "Mówili nam, że jesteśmy za słabe, by pracować pod ziemią"

Oferta była atrakcyjna: sześciogodzinny dzień pracy, wypłata 12000-15000 tysięcy hrywien (1200-1500 zł przy średniej krajowej ok. dwóch tysięcy złotych), emerytura po 20 latach (z czego 7,5 lat trzeba przepracować pod ziemią). Największą wątpliwość budziło to, czy w małej miejscowości, gdzie latami funkcjonował utarty schemat, będzie to do przyjęcia.