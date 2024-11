Wybory prezydenckie na Białorusi. Opozycyjny portal przejrzał kandydatów

Kolejna osoba, która złożyła wniosek do CKW, to Anna Kanopatska. Co prawda po wyborach w 2016 roku została jedną z dwóch posłanek opozycji w Izbie Reprezentantów, a przed wyborami w 2020 roku krytykowała Łukaszenkę, nazywając go dyktatorem, a reżim Łukaszenki obwiniała za to, że Białoruś za jego rządów znalazła się w potwornej dziurze demograficznej, utrzymywała zacofany przemysł, nieefektywne rolnictwo. Mówiła o gigantycznym zadłużeniu zagranicznym, ogromnych kosztach administracyjnych i aparatach represji. W 2020 roku nazywała siebie jedyną opozycyjną proeuropejską polityczką i rywalką "obecnego prezydenta".