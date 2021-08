Manifestacje w rocznicę sfałszowanych wyborów na Białorusi

Podczas swojego przemówienia jeden z uczestników podkreślił, że 30 lat po upadku Związku Radzieckiego, Rosja nadal próbuje układać życie Ukraińcom, Białorusinom i Polakom. - Zatruwając nasze świadomości, podrywając zaufanie między nami obywatelami i niszcząc naszą solidarność. Najlepsze, co możemy zrobić by wesprzeć wolną Białoruś i też wolną Rosję, to być solidarnymi i dbać o wolność też tu, w Polsce - powiedział.