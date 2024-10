Zawieszenie prawa do azylu? "Musimy mieć bezpiecznik"

- Łukaszenka z Putinem nie mogą decydować o polityce azylowej. To my mamy o tym decydować - stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, komentując pomysł wprowadzenia możliwości czasowego zawieszenia prawa do azylu. - To, co proponujemy, jest elementem odzyskiwania kontroli - dodał.